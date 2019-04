Plus de 4200 adultes baptisés durant le week-end de Pâques

Selon le chiffre communiqué par la Conférence des évêques de France, 4251 adultes avaient prévu cette année de se faire baptiser durant ce week-end de Pâques.

La cérémonie a lieu habituellement durant la vigile pascale, autrement dit cette année dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril.

Eric et sa fille Blanca ont reçu le sacrement du baptême. Cet homme n'a pas eu d'instruction religieuse durant son enfance. Il n'a découvert sa foi qu'à l'âge adulte.

J'y ai trouvé beaucoup d'espoir et c'est cet espoir-là qui m'a porté et m'a aidé à sortir d'une situation difficile.

Depuis 2 ans, le nombre de demandes baisse un peu, 8 de moins cette année par rapport à 2018, mais en 10 ans le chiffre a augmenté de 43 %. La moitié d'entre-eux sont âgé de 26 à 49 ans.

Souvent les convertis adultes sont très solaires. On sent qu'ils ont fait cette rencontre personnelle et il la partage très facilement aux autres. Et pour nous les vieux catholiques ça fait du bien d'être bousculé dans notre foi.