Nonce apostolique accusé d'agressions sexuelles : le parquet de Paris a demandé la levée de son immunité diplomatique

Trois hommes ont porté plainte pour "agressions sexuelles" contre Luigi Ventura, ambassadeur du Vatican en France.

Le parquet de Paris a sollicité en fin de semaine dernière la levée de l'immunité diplomatique du nonce apostolique Luigi Ventura, a appris franceinfo, vendredi 15 mars, de source judiciaire (confirmant une information de La Croix). Trois plaintes pour "agressions sexuelles" ont été déposées contre l'ambassadeur du Vatican en France. La dernière a été déposée lundi 11 mars.

Trois hommes, âgés de 27, 35 et 39 ans, affirment que Luigi Ventura leur a touché les fesses. Ils avaient signé une tribune publiée sur Libération.fr le 28 février dernier, intitulée Emmanuel Macron, levez l’immunité diplomatique du nonce apostolique. Dans cette tribune, ils s'insurgaient que celui qu'ils mettent en cause ne puisse être ni entendu, ni arrêté ni jugé au motif qu'il est ambassadeur et donc protégé par l'immunité diplomatique.