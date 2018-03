Eurozapping : nouvelle mort suspecte d'un Russe au Royaume-Uni

Mort suspecte d'un exilé russe à Londres. Nikolaï Glouchkov ancien dirigeant d'Aeroflot, a été retrouvé sans vie chez lui. Un décès inexpliqué pour cet opposant de Poutine qui avait obtenu l'asile politique au Royaume-Uni. Il survient quelques jours seulement après l'emprisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal. La police antiterroriste s'est saisie de l'affaire.

Premier bilan pour le pape

Des passeurs chinois arrêtés en Espagne. 155 personnes ont été appréhendées. Après trois ans d'enquête, la police vient de démanteler un vaste réseau international de trafiquants. Pour 20 000 euros, ces ressortissants chinois promettaient à leurs compatriotes une entrée au Royaume-Uni.

5e anniversaire du pape François au Vatican. Populaire, le premier Souverain pontife d'Amérique latine s'est révélé un défenseur farouche des plus pauvres et des migrants. Face aux couples divorcés et aux homosexuels, il a fait preuve d'ouverture. Mais le pape est aussi attaqué pour sa frilosité face au scandale des prêtres pédophiles et sa réforme de la curie lui a attiré de nombreuses inimitiés au sein du Vatican.

