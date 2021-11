Église : l’Archevêque de Paris présente sa démission

Occupant alors l’un des plus hauts postes du clergé français, Mgr Aupetit se retrouve maintenant dans une situation inconfortable. Le prélat est accusé d’avoir entretenu une relation avec une femme, quelques années auparavant. Face à ce scandale, Mgr Aupetit a remis son destin entre les mains du Pape François. Malgré la tempête qui fait rage autour de l’Archevêque, des fidèles venus à la messe du dimanche 28 novembre ont affiché leur soutien. En revanche, d’autres estiment que les hommes d’églises doivent être exemplaires, encore plus depuis les révélations du rapport Sauvé.



Mgr Aupetit reconnaît, en partie, les faits

L’Archevêque a reconnu avoir eu une relation ambiguë avec une femme. Toutefois, il se défend d’avoir eu un rapport sexuel avec cette dernière. "Ceux qui me connaissaient alors et qu'ils partageaient mon quotidien pourraient certainement témoigner que je n’entretenais pas une double vie", a-t-il déclaré sur les ondes de Radio Notre-Dame, samedi 27 novembre. En outre, l’archevêque avait de nombreux détracteurs. Certains lui reprochaient de mal gérer le diocèse, d’être un homme autoritaire et qui manquait d’écoute et d’empathie.