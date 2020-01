Église catholique : Benoît XVI et les conservateurs attaquent le pape François via un livre

"Je ne peux plus garder le silence". Le pape émérite Benoît XVI exprime ses désaccords dans le livre d'entretien avec un cardinal guinéen réputé conservateur. Son titre : Des profondeurs de nos cœurs. L'objet le plus retentissant est son plaidoyer pour le célibat des prêtres et donc contre la volonté du pape François de recourir à l'ordination d'hommes mariés.

Pour fragiliser François

Il y a deux mois à Rome (Italie), un concile consacré à la situation de l'Église en Amérique du Sud s'était achevé par un vote très majoritaire en faveur de cette nouvelle possibilité. Le pape François n'a pas encore pris sa décision officiellement. Mais il est très à l'écoute des demandes des Amérindiens. Jamais encore les désaccords entre les deux papes n'avaient été rendus publics. Ce livre est donc le signe d'une offensive très clair du courant conservateur pour déstabiliser François, jugé trop proche des pauvres, des migrants, trop politiques par toute une partie de la curie qui s'emploie à le fragiliser.

