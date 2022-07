Canada : le pape François venu présenter ses excuses aux peuples autochtones

Le Pape François entame un voyage de six jours au Canada pour présenter ses excuses aux survivants des pensionnats autochtones. 150 000 enfants amérindiens ont été enrôlés de force dans des établissements administrés par l'église et subventionnés par l'État. 6 000 enfants y sont décédés, victimes de violences.

Le Pape François a été accueilli au son des chants et des tambours amérindiens à son arrivée au Canada, lundi 25 juillet. Il a fait ce long voyage pour y rencontrer la communauté autochtone et exprimer ses regrets au nom de l’église. "Soyons prudents dans ce voyage qui, comme je l’ai dit, est un voyage de pénitence", a-t-il exprimé à bord de l’avion.



Les enfants victimes de violences dans les pensionnats

À la fin du XIXᵉ siècle, l’état canadien met en place un système d’assimilation forcé. Les enfants sont arrachés à leurs parents et sont placés dans des pensionnats gérés par l'Église catholique. Ils y sont souvent victimes de violences. "Ici, quand on était puni, on devait nettoyer les escaliers à la brosse à dents", raconte une rescapée. La découverte de 215 corps d’enfants l’année dernière enterrés à proximité d’un ancien pensionnat a attiré la colère de la communauté autochtone. La visite du pape constitue donc un moment important. Jusqu'en 1996, 150 000 enfants sont passés par ces institutions.