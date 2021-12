A Naples, dans les crèches de Noël, même les santons ont leur pass sanitaire

Devant le magasin et l'atelier Di Virgilio, dans le centre de Naples, il y a foule : les touristes étrangers et italiens se pressent pour être pris en photo devant les grands santons du moment. Trente centimètres pour Greta Thunberg, personnage de l'année, mais aussi Maradona l'incontournable, le pape François et nombre de personnalités italiennes. La famille du maestro Genny Di Virgilio confectionne ces santons depuis quatre générations et cette année, la pandémie l'a inspiré.

"J'ai créé une crèche avec des Rois mages vaccinés qui, au lieu de porter l'or, la myrrhe et l'encens, portent le pass sanitaire, avec déjà la troisième dose ! Ils vont bien et peuvent aller voir l'enfant-Jésus !" Genny Di Virgilio à franceinfo

A côté des Rois mages, une autre crèche avec des réfugiés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. La famille Di Virgilio travaille ses personnages tout au long de l'année, inspirés de l'actualité, et leurs crèches impressionnent les Italiens eux-mêmes. Au point d'en oublier leur propre crèche, comme Giuliano, qui vient des Pouilles. "Non je n'en ai pas... Ah mais si, mon Dieu ! Mais pas aussi élaborée, très simple. C'est surtout pour les enfants : on en a une très classique, une Playmobil, avec des petites figurines, mais c'est tout simple et c'est pour le symbole !"

Les santons de l'atelier Di Virgilio comptent parmi eux des personnalités emblématiques : Greta Thunberg, le Pape François ou encore Diego Maradona. (BRUCE DE GALZAIN / RADIO FRANCE)

Les plus accros sont souvent les Napolitains, comme Pasquale. Il vient ici depuis des décennies car il entretient sa crèche tous les jours. "Chez moi, s'il n'y a pas la crèche chaque année, c'est comme si ce n'était pas Noël ! J'ai des santons de 10 à 12 centimètres en moyenne, de plusieurs dimensions, pour que l'on voit bien la profondeur de la crèche. Elle est très grande, environ 5 à 6 m2 ! Avec ma femme, on se dispute toujours parce qu'elle me dit que ma crèche prend toute une pièce. En plus je la garde 365 jours par an ! Mais je mets l'Enfant Jésus et la Nativité uniquement pour Noël. Le reste du temps c'est un vieux village, et plus je le regarde, plus il me plaît !"

La via San Gregorio Armeno est la rue de la crèche à Naples où seuls les boutiques qui vendent des sentons et des crèches ont droit de cité. En tout, il y en a une cinquantaine, mais cette année - Covid oblige - la rue piétonne est à sens unique, au moins le week-end.