VIDEO. \"Vous devez valoriser son point de vue\" : Le message de Michelle Obama aux parents de petites filles

En pleine promotion de son autobiographie "Devenir", sortie aux éditions Fayard, Michelle Obama s'est confiée sur son enfance et sur l'éducation qu'elle a reçue. L'ancienne Première dame des États-Unis en a profité pour offrir quelques conseils aux parents de jeunes filles et a notamment souligné l'importance de l'écoute des parents envers leurs enfants. Un aspect de l'éducation qu'elle juge essentiel. "Ma mère me disait toujours : j'élève des adultes, je n'élève pas des bébés. […] Elle ne m'a jamais interdit de m’exprimer. Elle nous a encouragés à faire entendre notre voix. L'une des choses que mes parents croyaient était que mon avis était pertinent et que mes opinions avaient du sens." Selon Michelle Obama, "c'est quelque chose dont les parents de tous les milieux socio-économiques devraient se rendre compte."

Laisser la "flamme" allumée

Aujourd'hui, l'avocate diplômée des universités de Princeton et Harvard est reconnaissante envers ses parents qui "ont vu cette flamme en [elle]. […] Et au lieu de faire ce que nous faisons souvent aux filles qui sont rebelles, c'est-à-dire essayer d'éteindre cette flamme parce que nous craignons qu'elles ne soient pas féminines ou trop autoritaires, mes parents ont trouvé un moyen de garder cette flamme allumée parce qu'ils savaient que j'en aurais besoin plus tard."