“Je pense que toutes les tendances reviennent. Et quand ces tendances étaient en vogue, certains de ces gens n’étaient même pas nés.” Pour Tommy Hilfiger, la mode est un éternel recommencement. Pourtant, selon lui, certaines tendances devraient rester dans le placard. Brut lui a demandé quelles sont les modes du moment, datant de quelques années en arrière, qu’il préfère.

“Avec le jean, il y a toujours eu un yin et un yang”

La grande tendance qui revient directement des années 2000, le jean taille basse. “Je pense que les tailles basses ont un côté sexy et les tailles hautes, un côté chic”, explique le créateur. “Avec le jean, il y a toujours eu un yin et un yang : jean foncé, jean clair. Jean troué, jean chic. Taille haute, taille basse. Ça balance de l’un à l’autre et ça revient par cycle.” Le pull sans manche fait aussi son grand retour. “Ça a toujours été un essentiel du vestiaire masculin, dans sa version classique. Ce n’est pas sexy, mais c’est cool. Je dis ça parce que ma fille, qui vit à L.A., en porte, mais ce n’est pas pour avoir chaud.”

Mais un accessoire également sur le devant de la scène ne lui plaît absolument pas: le sac banane. “C’est peut-être nécessaire aujourd’hui, avec les portables et tout ce qu’on a à transporter. Ça m’évoque les touristes américains avec les chaussettes blanches au niveau de la cheville, les baskets noires, le short cargo et… Pas très cool. Je pense que maintenant, c’est devenu une nécessité, plutôt qu’un accessoire ringard”, pense-t-il.