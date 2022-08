“Mon truc, c’est d’aborder des inconnus, pour en faire des mannequins”. Andreas P. Verrios, plus connu sous le nom de Mr. NYC Subway sur les réseaux sociaux, est photographe. Il prend en photos des anonymes lors de shooting mode, avec en fond le métro de la ville. “On prend des inconnus, qui n’ont pas d’expérience dans la mode. C’est une super expérience. Je ne sais pas en quoi ce projet peut influencer la vie des gens, mais au moins, ça les rendra heureux. Je pense qu’on en a vraiment besoin en ce moment” explique le photographe.

Le projet a démarré par une expérience personnelle : Andreas était arrivé de Californie, où il avait l’habitude de se déplacer en voiture pour chaque trajet. Arrivé à New-York, il n’a eu d’autre choix que de se déplacer en métro, chaque matin. “Je détestais le métro”. Pour transformer cette expérience négative en quelque chose de plus positif, l’artiste a décidé de changer de perspective. “Ensuite, j’ai vu les habitants de New York et de la créativité. Vous verrez quelqu’un qui tricote une couverture, qui écrit de la poésie, qui fait de la musique. Une fois que j’ai changé ma perspective, j’ai commencé à prendre des photos et c’est devenu ce que c’est aujourd’hui” explique Andreas.