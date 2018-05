VIDEO - Rencontre avec l’alligator garpique, un prédateur d\'eau douce

"Poisson-fossile". C’est le surnom donné à l’alligator garpique , un des plus gros poissons d’eau douce car il existait déjà il y a 100 millions d'années. Celui que l’on peut trouver le long du Mississippi et dans le Golfe du Mexique peut atteindre jusqu'à 3 mètres et peser 140 kilos.

L’alligator garpique dispose d’une double rangée de dents, dont il se sert uniquement pour agripper ses proies car il les avale en entier. Si son système respiratoire lui permet de tenir deux heures en dehors de l’eau, c’est pour mieux attaquer les mammifères situés sur les berges.

Victime de sa réputation

Considéré comme un précieux trophée par les pêcheurs sportifs, la population d’alligators garpiques est en plein déclin. En effet, attraper l’animal représente un véritable prestige pour les pêcheurs à cause du fait qu’il est carnivore. En outre, la construction de barrages a profondément transformé son écosystème d'origine.

Au fil des ans, le territoire de l’alligator garpique a progressivement réduit. Aujourd'hui, il a quasiment disparu du nord du Mississippi.