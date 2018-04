VIDEO. "On marchait en se tenant la main" : un couple homosexuel violemment agressé pendant la Gay Pride de Miami Beach

"Ils ont commencé à nous frapper, nous tabasser." Rene Chalarca raconte ce qui lui est arrivé à 7News (article en anglais). Dimanche 8 avril alors qu'il participait à la Gay Pride de Miami Beach (Etats-Unis) avec son compagnon, Dmitry Logunov, quatre personnes s'en sont très violemment pris à eux.

"Les quatre personnes ont proféré des insultes désobligeantes et homophobes en espagnol, a précisé la police de Miami Beach, qui a diffusé les images sur Twitter. Ce qui les a énervés, c’est probablement qu’on marchait ensemble en se tenant la main", a ajouté Dmitry Logunov à NBC6 (article en anglais).

DO YOU RECOGNIZE THESE 4 SUSPECTS?



These suspects are responsible for the brutal attack that follows. Occurred Sunday night after Miami Beach Gay Pride at 6 Street/Ocean Drive.



