VIDEO. Le dynamisme américain "bon pour la France" pourrait ne pas durer, observe le gouverneur de la Banque de France

Le gouverneur de la Banque de France, invité jeudi 8 novembre de franceinfo, s'est montré prudent sur la situation économique des États-Unis, malgré un taux de chômage à 3,7%. François Villeroy de Galhau a cité deux exemples à risque, "le protectionnisme" et "la relance budgétaire américaine".

Des performances qui pourraient ne pas durer

"Quand l'économie américaine va bien, c’est une bonne nouvelle pour la France et pour l’Europe", a-t-il déclaré. Toutefois, "des composantes du dynamisme américain ne sont-elles pas temporaires, et même un peu dangereuses dans la durée ?", s'est interrogé le gouverneur de la Banque de France. Le protectionnisme, cher à Donald Trump, "c'est perdant pour tout le monde. L'économie américaine, elle-même, souffre. Et les plus défavorisés souffrent le plus, parce les consommateurs les plus pauvres consomment des produits importés et les paient plus chers", a-t-il développé.

Sur le second facteur de risque possible dans la durée, François Villeroy de Galhau a estimé qu'"une partie de la croissance actuelle aux États-Unis se fait au prix du creusement des déficits et de l'augmentation de la dette". "L'économie américaine peut se rapprocher de la surchauffe avec une montée de l'inflation. Et le jour où il y aura un ralentissement américain, l'appareil public américain ne disposera plus des leviers pour relancer l'économie", a souligné le gouverneur de la Banque de France.