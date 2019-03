VIDEO. Le directeur d'une école californienne vient en aide à ses élèves SDF

Cette école californienne semble identique à toutes les autres. Pourtant, un élève sur quatre est issu d'une famille sans domicile fixe. Pour prêter main-forte à ces enfants démunis, l'établissement met tout en œuvre pour qu'ils puissent étudier dans les mêmes conditions que leurs camarades de classe. Chaque mois, des bourses aux vêtements et aux fournitures sont organisées pour qu'ils ne manquent de rien. Tandis qu'une enfant est enchantée de son nouveau cartable rose, une autre trouve une robe et des chaussettes à sa taille. "On s'occupe d'abord de ceux qui en ont le plus besoin", précise José Raso, le directeur de l'école, qui suit avec bienveillance la distribution.

La compassion d'un directeur

"Rien ni personne ne les empêchera de devenir ce qu'ils veulent devenir", soutient José Raso. Lui-même ancien enfant sans-abri, le directeur compatit au désarroi de ces jeunes et espère bien les aider à sortir de la précarité. En effet, pour lui, des enfants de cet âge ne devraient pas être préoccupés par le manque de nourriture ou l'absence de toit. "J'ai vécu ça donc je comprends ce qu'ils éprouvent, ce qu'ils traversent", explique-t-il.

Si l'État de Californie était un pays, il serait la cinquième économie mondiale. Pourtant, un Californien sur cinq vit sous le seuil de pauvreté.