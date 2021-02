VIDEO. \"Je suis une rescapée d\'une agression sexuelle\" : le témoignage d\'Alexandria Ocasio-Cortez

"Je suis une rescapée d'une agression sexuelle et je n'ai pas dit cela à beaucoup de gens dans ma vie. Mais quand on subit un traumatisme, les traumatismes s'accumulent les uns aux autres." Dans un live Instagram, l'élue du Congrès américain Alexandria Ocasio-Cortez révèle avoir été victime d'une agression sexuelle. Elle prenait la parole pour revenir sur le traumatisme qu'elle a vécu lors des émeutes du Capitole le 6 janvier 2021. "Si vous avez vécu un traumatisme quelconque, le simple fait de le reconnaître et de l'admettre est déjà un grand pas", a assuré la députée américaine.

Dans son témoignage, Alexandria Ocasio-Cortez a également fait part des comportements qui peuvent amplifier un traumatisme. "Les gens essaient constamment de vous dire que vous n'avez pas vécu ce que vous avez vécu ou que vous mentez (...) Ce sont là des traumatismes supplémentaires qui s'ajoutent à ce que vous avez déjà vécu", a déploré la députée.