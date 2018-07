VIDEO. Etats-Unis : une femme gravit la statue de la Liberté pour protester contre la politique de Trump sur l'immigration

Elle voulait protester contre la politique de l'administration Trump sur l'immigration et la séparation des familles de migrants clandestins. Une femme a été arrêtée et incarcérée après avoir escaladé, mercredi 4 juillet, le piédestal de la statue de la Liberté, à New York. "Elle a résisté au début. Elle ne voulait pas répondre aux injonctions lui demandant de descendre", a indiqué à l'AFP Jerry Willis, porte-parole du National Park Service. "Nous pensons qu'elle protestait", a-t-il poursuivi, se basant sur ses commentaires auprès des policiers. Elle risque plusieurs inculpations fédérales, a-t-il souligné.

Therese Patricia Okoumou, 44 ans, est parvenue mercredi, jour de la fête nationale américaine, à atteindre le pied de la statue elle-même. Elle portait un T-shirt sur lequel était écrit "Rise and Resist" ("Levez-vous et résistez") et a affirmé aux agents des forces de l'ordre qu'elle ne descendrait de la statue – symbole de l'accueil des immigrants aux Etats-Unis – que lorsque les parents ayant franchi la frontière mexicano-américaine illégalement auraient retrouvé leurs enfants.

Six autres personnes arrêtées pour avoir déployé une banderole

Plus de 2 300 mineurs clandestins ont été retirés de leurs parents (eux aussi immigrés clandestins) en quelques semaines lorsque le président Donald Trump a décidé d'appliquer une politique de "tolérance zéro" en la matière. Après une vive polémique, il a fait machine arrière en juin, mais les retrouvailles entre les parents et les enfants tardent à se concrétiser.

Après quatre heures au pied de la statue, la femme a finalement accepté de quitter son perchoir, en étant assurée par les policiers grâce à des cordages.

L'opérateur Statue Cruises, qui transporte les touristes sur Liberty island, l'île où est érigée la statue de la Liberté, a indiqué que plus de 2 000 personnes n'avaient pu embarquer à cause de cet incident. Des médias locaux avaient rapporté dans un premier temps qu'elle faisait partie de manifestants qui étaient venus protester plus tôt sur le site. Mais l'organisateur de ce rassemblement, Rise and Resist NYC, a affirmé que son acte ne faisait pas partie de la mobilisation dont il était à l'origine.

Au moins six personnes ont également été arrêtées pour avoir déployé une banderole sur la partie basse du piédestal de la statue, appelant à "abolir l'ICE", la police américaine des frontières. Elles risquent également des inculpations fédérales, a expliqué Jerry Willis.