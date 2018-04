VIDEO. Etats-Unis : un homme noir abattu pour avoir pointé un tuyau sur des passants

Le numéro d'urgence américain, le 911, a reçu trois appels mercredi 4 avril, à New York (Etats-Unis), signalant "un homme avec une arme pointée sur les passants" dans les rues de Brooklyn, selon le chef de la police, Terence Monahan. A l'arrivée de la police, "le suspect a pris une position de tir et a pointé un objet vers les officiers qui s'approchaient de lui", a expliqué l'officier à CNN (en anglais).

Saheed Vassell, un Noir de 34 ans, a ensuite été abattu de dix balles par quatre policiers. Peu après, les forces de l'ordre ont découvert que l'arme n'était en fait, selon Terence Monahan, qu'un "un tuyau avec une sorte de bouton", comme le montrent des images publiées sur Twitter par la police new-yorkaise. Le procureur général de New York a ouvert une enquête, jeudi. "Nous nous engageons à mener une enquête indépendante, complète et juste", a déclaré l'une de ses porte-paroles.

New video and 911 call transcript excerpts from yesterday’s police involved shooting in #Brooklyn. NYPD received several calls from neighborhood residents about a man pointing a gun at people on the street.



View yesterday’s remarks by @NYPDChiefofDept: https://t.co/yW8E6o6JGj pic.twitter.com/jw1FNoi7Ob