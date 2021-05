VIDEO. "En tant que produit, je n'étais plus rien du tout" : Sharon Stone raconte comment Hollywood lui a tourné le dos après son AVC

Dans le premier chapitre de ses mémoires, qui ont pour titre La beauté de vivre deux fois (éd. Robert Laffont), la comédienne et productrice américaine Sharon Stone parle de son accident vasculaire cérébrale et met au jour la violence de cet univers du cinéma, à Hollywood, qui a estimé qu’elle n’était plus la même après son AVC.

"Vous a-t-il tourné le dos ?" lui demande Laurent Delahousse au cours d'un entretien exclusif en France, réalisé en duplex de Los Angeles, pour le magazine "20h30 le dimanche" (replay). "Je n’étais pas la même, c’est vrai, répond-elle. Si on raisonne en terme de produit, lorsqu’on a un bon produit, c’est bien. Lorsque le produit n’est plus bien, on le laisse tomber."

"On ne m’a pas manifesté beaucoup d’amitié et de compassion"

"En tant qu’actrice, moi, je suis un produit, confie-t-elle. Je suis mon propre produit, bien sûr, mais effectivement, on ne m’a pas manifesté beaucoup d’amitié et de compassion en tant que personne. Et, en tant que produit, je n’étais plus rien du tout."

"Du coup, j’ai commencé à regarder différemment les gens qui m’entouraient, poursuit Sharon Stone. Il y a pas mal de personnes qui pensent que lorsqu’on travaille dans une branche, les gens qui sont dans cette branche sont votre famille, mais cela n’est pas vrai du tout. Ce sont des associés professionnels. Et moi, je suis uniquement un produit pour eux."

