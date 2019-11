VIDEO. Boeing : \"Ces pilotes se trouvaient dans des cercueils volants\", déplore un sénateur américain

"Vous avez fait passer le profit avant la sécurité." Le Congrès américain a auditionné le président de Boeing suite aux récents crashs de deux avions 737 Max. Dennis Muilenburg a en effet été soumis autant aux questions qu'aux critiques des sénateurs du Congrès américain en charge de la Commission des transports. "Ma colère n'a fait que grandir. Ces êtres chers qui ont perdu la vie à cause d'un accident qui non seulement aurait pu être évité, comme l'a dit le président de cette commission, mais qui, en plus, résulte d'une pratique de dissimulation délibérée", a fustigé le sénateur démocrate Richard Blumenthal.

Si Boeing a estimé que les crashs ont été causés par une erreur humaine, ce même sénateur n'a pas tout à fait la même version des faits. Richard Blumenthal explique que la société aurait dissimulé des dysfonctionnements sur les appareils. "Sur les quelques 1600 pages du manuel de vol du Boeing 737 Max, le nouveau système informatique MCAS de l'avion n'était mentionné qu'à une seule reprise", a précisé le sénateur démocrate avant d'ajouter : "Vous nous mentiez."