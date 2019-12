VIDEO. Aux Etats-Unis, voici à quoi ressemble le chasseur de primes des temps modernes

Mike a une arme, un gilet pare-balles, un poignard ainsi qu'un écusson marqué "agent". La loi américaine l'autorise à porter cet attirail pour ses arrestations. Pourtant, il n'est pas policier. "Bien sûr que ça vient du temps des cowboys ! C'est un retour en arrière que d'être un chasseur de primes et de pouvoir traquer des fugitifs."

Mike s'est formé sur le tas. Il lui a suffi de quelques jours de formation pour se faire accréditer. Ne vaudrait-il pas mieux laisser la traque de fugitifs aux policiers ? "Ils sont débordés et n'ont pas les effectifs pour arrêter tout le monde, assure le chasseur de primes. Si on laissait ça à la police, on aurait un très grand nombre de personnes en liberté avec un avis de recherche sur le dos."

"Les héros du système judiciaire américain" ?

Mike est le bras armé d'un système unique au monde. Aux Etats-Unis, quand un délinquant est arrêté, les juges proposent souvent de le laisser libre contre une caution, en attendant son procès. S'il n'a pas cet argent, il peut s'adresser à une "bail bonds company", un organisme de prêt qui le lui avance. Lorsque le justiciable ne se présente pas à l'audience, la compagnie fait appel à un chasseur de primes pour retrouver le fugitif et recouvrer son argent. S'il n'y arrive pas, ce sera au prêteur de payer la caution... Ce jour-là, la capture a été facile et rapportera à Mike 800 euros.

"On est un peu les héros du système judiciaire américain", estime le chasseur de primes. Un système "basé sur des privés", qui "n'utilise pas un sou du contribuable" et affiche selon lui "le plus gros ratio d'arrestations par rapport à tous les systèmes qui existent."

