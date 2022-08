L’importance des secondes chances, c’est le message que veut faire passer cet ancien dealer de drogues, devenu gérant d’une entreprise de pâtisserie. Antwoin Gutierrez a été incarcéré à 3 reprises et a passé au total 4 ans en prison. Aujourd’hui, il a ouvert sa propre enseigne, Fresh Taste Bakery, après des années d’expérience en cuisines et restaurants. Pour Brut, il témoigne.

“J’ai commencé à développer mon esprit d’entreprise d’une façon un peu douteuse, en vendant des drogues illicites chez moi. J’y ai appris la vente, j’y ai appris la gestion de l’argent, j’y ai appris l’ambition. Et ça m’a super bien formé pour devenir entrepreneur et savoir gérer des hauts et des bas. C’est pour ça que je dis : transforme ton boulot. Si tu es pris dans le deal, tu pourras facilement devenir chef d’entreprise, monter ta boîte.”

“Pour moi, l’une des principales idées reçues sur les anciens détenus, c’est qu’ils ne peuvent pas changer”

“Je vendais de la marijuana, ce genre de choses. J’étais plutôt bon en vente et en marketing. J’étais assez doué pour faire ça. Mais je n’en suis pas vraiment fier.” Après avoir passé plusieurs années de sa vie à vendre de la drogue, Antwoin Gutierrez a fini par être incarcéré à diverses reprises. Une fois sorti de prison, le jeune homme a eu la possibilité d’obtenir un logement et une formation professionnelle, grâce à l’organisation à but non lucratif “The Doe Fund”. C’est à ce moment-là que sa passion pour la pâtisserie s’est révélée. Pendant des années, il s’est fait de l’expérience dans des cuisines de restaurants, avant d’ouvrir sa propre enseigne : Fresh Taste Bakery.

“Le Doe Fund m’a beaucoup aidé, il m’a donné un cadre. J’ai aussi participé à des programmes d'entrepreneuriat comme le Defy Venture. Je n’ai pas suivi un parcours traditionnel d’école culinaire. Tout vient de ma passion et de mon expérience.” Désormais, le jeune entrepreneur aime partager son histoire pour encourager les gens à trouver leur passion. “Depuis que j’ai découvert ce don, celui de la pâtisserie, je vais dans les écoles primaires, les lycées, les collèges, les cliniques VIH, les prisons, pour montrer l’exemple et diffuser mon message. Même quand on a été en prison trois fois, on peut se découvrir une passion.”