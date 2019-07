VIDEO. À San Francisco, des hommes se retrouvent pour tricoter ensemble

Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Telle est la règle de base du tricot qui n'a plus de secret pour les hommes de ce club. Chaque semaine, ils se réunissent dans un café de San Francisco munis de fils et d'aiguilles pour tricoter entre eux. Plus que de simples ateliers, ces rendez-vous sont l'occasion de partager des moments conviviaux. "On se réconforte les uns les autres lorsque des événements surviennent dans nos vies privées", explique Lakegan Harris, le fondateur du club.

Tricoter sans crainte

Le tricot demande une grande agilité, une grande patience et a l'avantage de réduire l'anxiété. Malgré les nombreux bienfaits de ce travail manuel, peu d'hommes osent tricoter en public de peur d'être jugés. "J'ai toujours caché tous mes ouvrages quand j'étais jeune", confie un des membres. Unis par la même passion, ces hommes ont pu se libérer de leurs inhibitions et dévoiler sans embarras leurs plus belles conceptions.