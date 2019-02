Venezuela : l'aide humanitaire américaine stoppée par le régime Maduro

Un camion d'aide alimentaire et de médicaments a brûlé sur le pont qui relie le Venezuela à la Colombie. Les forces armées fidèles au président Maduro viennent de mettre le feu au convoi pour l'empêcher d'entrer dans le pays. Des Vénézuéliens de l'opposition sont réduits à sauver des flammes des cartons d'aide américaine dans la panique. Selon certains témoignages, la police aurait même tiré sur la foule. Plusieurs manifestants ont dû être pris en charge par les secours et il y aurait au total près de 300 blessés. "C'est tout le contraire d'un échec. Le monde voit la cruauté d'un criminel, d'un dictateur et on va continuer", estime un opposant à Nicolas Maduro.

Les États-Unis comptent passer aux actes

Depuis la Colombie, Juan Guaido dénonce la riposte du régime et en appelle à la communauté internationale. Les États-Unis ont annoncé leur intention de passer aux actes sans aucune précision pour le moment.

