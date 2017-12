Vague de froid polaire en Amérique du Nord

Depuis deux jours, le Canada et les États-Unis sont touchés par une vague de froid polaire. Température moyenne : - 15°C. Si les enfants et les skieurs s'en amusent, pour les automobilistes, ce temps est synonyme de chaos. Sur une route de l'État de New York, la neige a provoqué des kilomètres d'embouteillages. En une journée, il est tombé 86 cm de neige, du jamais-vu dans la région. Conséquence : les accidents s'accumulent.

Frayeur dans les aéroports

Pour les touristes, il a fallu prendre son mal en patience. Le temps a rendu les pistes d'atterrissage dangereuses. En atterrissant à Boston (Massachusetts), surpris par l'état de la piste, l'appareil a fait un tête à queue. Plus de peur que de mal. Aucun blessé à déplorer. Cette vague de froid polaire devrait encore s'accentuer dans les prochains jours. Température attendue : - 40°C au Canada.

Le JT

Les autres sujets du JT