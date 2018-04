Une Américaine affirme avoir accouché seule à Istanbul grâce à des vidéos sur YouTube

"J'étais en pilotage automatique", raconte Tia Freeman à la BBC (en anglais), vendredi 27 avril. L'Américaine de 22 ans originaire de Nashville (Tennessee) a assuré avoir accouché seule dans sa chambre d'hôtel en Turquie début mars, et a raconté son histoire sur Twitter.

Le 7 mars, alors qu'elle doit se rendre à Stuttgart (Allemagne), elle fait escale à Istanbul (Turquie). A l'aéroport, elle ressent de violentes douleurs au ventre. Elle croit d'abord à une intoxication alimentaire, puis réalise qu'il s'agit peut-être de contractions. "Je n'ai appris ma grossesse qu'au bout de sept mois", assure-t-elle à ABC News (en anglais).

La jeune femme fait une recherche sur Google pour vérifier si ses intuitions sont bonnes. Arrivée dans sa chambre d'hôtel à Istanbul, elle décide alors "comme une vraie millenial" (personne née dans les années 2000) d'accoucher seule à l'aide de tutoriels sur YouTube, mais n'appelle pas les secours médicaux par crainte de ne pas pouvoir payer les soins. "J'ai regardé sur YouTube et j'ai tapé 'comment accoucher ?'", affirme-t-elle à ABC News.

I make it to my hotel & now I’m sure I’m in labor. There is no way in the world I’m not in labor because I can barely standup at this point. So I’m in a foreign country, where no one speaks english, I don’t know this country’s emergency number, & I have no clue what to do. pic.twitter.com/sk6k10zdu5