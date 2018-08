Un nageur de 10 ans félicité par Michael Phelps après avoir battu l'un de ses records

Clark Kent Apuada porte décidément bien son nom de super-héros. Déjà surnommé "Superman", ce jeune nageur vient de battre le record sur 100 m papillon dans la catégorie des dix ans et moins détenu depuis 23 ans par Michael Phelps. Il a parcouru la distance en 1'09''38 au Far Western Championships, soit une seconde de moins que le champion américain, en 1995.

Le meilleur nageur de tous les temps a félicité le jeune prodige, âgé de 10 ans seulement. "Un énorme bravo à Clark Kent pour avoir fait exploser le record du meeting !!! Continue ainsi mon gars !!" a écrit Michael Phelps sur son compte Twitter.

Big congrats to #clarkkent for smashing that meet record!!! Keep it up dude !!#dreambig