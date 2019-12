Un marin tue deux personnes sur la base navale de Pearl Harbor à Hawaï

Un marin américain a tué deux personnes par balles et en a blessé une troisième, mercredi 4 décembre, sur le chantier naval de la base de Pearl Harbor, à Hawaï, aux Etats-Unis. Il s'est ensuite suicidé, a indiqué un responsable de la base. Les deux morts sont des employés civils du ministère américain de la Défense, de même que le blessé qui a été hospitalisé et se trouve dans un état "stable", a indiqué la base militaire sur son compte Twitter.

The sailor reportedly shot and injured three Department of Defense civilian workers before shooting themself. The incident took place this afternoon at the vicinity of the shipyard’s Dry Dock 2. The base is no longer in lockdown. #PearlHarbor