Un homme met le feu à sa veste devant la Maison Blanche

Un homme a mis, vendredi 12 avril, le feu à sa veste alors qu'il se trouvait devant la Maison Blanche, a indiqué le Secret Service américain, précisant qu'il avait été interpellé et n'était pas gravement blessé. "Les agents [du Secret Service] sont intervenus immédiatement, ont étouffé le feu et ont procédé aux premiers soins", précise le Secret Service, police d'élite chargée de la protection du président des Etats-Unis.

HAPPENING NOW: ⁦@SecretService⁩ just apprehended man who tried to set himself on fire outside ⁦@WhiteHouse⁩ agent tells us pic.twitter.com/GvPYEZ8Cnm