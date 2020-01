Un Français meurt lors de sa détention par les services de l'immigration américaine

Les autorités américaines précisent que les services consulaires français ont été avisés de la situation et qu'ils essayaient désormais de "localiser sa famille".

Que s'est-il passé, dimanche à l'hôpital d'Albuquerque au Nouveau Mexique (Etats-Unis) ? La question se pose après la mort d'un ressortissant français, né en Angola, durant sa détention par les services de l'immigration américaine. Ceux-ci ont annoncé l'information, mercredi 1er janvier.

"Une autopsie est en cours pour déterminer la cause officielle de la mort" de cet homme de 40 ans, dont l'identité n'a pas été communiqué, a ajouté l'ICE (Immigration and Customs Enforcement). Les autorités américaines précisent que les services consulaires français ont été avisés de la situation et qu'ils essayaient désormais de "localiser sa famille". L'ambassade de France aux Etats-Unis a indiqué ne pas être en mesure de commenter l'affaire "à ce stade".

De nombreux précédents

Cette mort fait suite à celle de Nebane Abienwi, un camerounais âgé de 37 ans, décédé en octobre d'une hémorragie cérébrale alors qu'il était détenu par l'ICE à San Diego, en Californie. Egalement en octobre, un ressortissant cubain, Roylan Hernandez-Diaz, 53 ans, s'est apparemment suicidé alors qu'il était détenu par l'ICE en Lousianne, selon ces services d'immigration.

Entre décembre 2018 et mai 2019, cinq enfants originaires du Guatemala étaient également morts en détention après leur interpellation par des officiers américains de l'immigration.

L'administration du président américain Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration illégale une priorité. Elle a pris de nombreuses mesures pour limiter les arrivées de migrants, en forte augmentation, à la fontière sud des Etats-Unis, mais plusieurs d'entre elles, controversées, ont été bloquées par la justice.