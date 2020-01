Transports : bientôt des taxis volants dans les villes ?

Imaginez une ville sans bouchon au sol, une ville où prendre un taxi consisterait à s'envoler dans les airs. La ville du futur ? Pas tout à fait. Les voitures volantes ne sont plus de la science-fiction. Dévoilé au salon technologique de Las Vegas, le taxi volant sera construit par le Sud-Coréen Hyundai et pourrait entrer en service dès 2023. "Nous sommes à l'aube d'une ère complètement nouvelle qui ouvre les cieux au-dessus de nos villes", a déclaré le directeur de la mobilité aérienne de Hyundai, Jaiwon Shin.

Des engins 100% électriques

Melbourne, Dallas et Los Angeles devraient être les premières villes au monde à accueillir ces engins 100% électriques capables de transporter quatre personnes à près de 300 km/h. Face à un marché automobile qui s'essouffle, le constructeur sud-coréen va investir 1,5 milliard de dollars dans la course aux taxis volants. La concurrence est déjà nombreuse. En France, un partenariat a été signé entre Airbus et la RATP.

