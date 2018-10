Surnommée "Pocahontas" par Trump, une sénatrice américaine publie un test ADN qui prouve un lointain ancêtre amérindien

"Je donnerai un million de dollars à ton association caritative préférée si tu passes un test qui montre que tu es indienne", avait lancé Donald Trump, en juillet.

Elle a pris Donald Trump au mot. Une sénatrice américaine a publié un test ADN "prouvant" ses origines amérindiennes, après avoir été l'objet de moqueries du président, qui l'avait affublée du surnom de "Pocahontas".

En juillet, Donald Trump avait lancé à l'adresse d'Elizabeth Warren : "Je donnerai un million de dollars à ton association caritative préférée si tu passes un test qui montre que t'es indienne. Je sens qu'elle va dire non." Il accusait cette figure de l'aile gauche de l'opposition, possible candidate démocrate à l'élection présidentielle de 2020, d'avoir menti sur ses origines pour faire avancer sa carrière en se présentant comme issue d'une minorité.

"Preuves de l'existence d'ancêtres amérindiens"

Selon une analyse ADN effectuée par un professeur de l'université de Stanford et révélée par The Boston Globe (en anglais), "la grande majorité" des ancêtres de la sénatrice du Massachusetts sont issus d'Europe : 95% de son ADN est européen. Dans les 5% restants, les tests ont effectivement trouvé des traces d'ADN issu de peuples amérindiens. Il existe "de fortes preuves de l'existence d'ancêtres amérindiens", "remontant à une période comprise entre six et dix générations", explique le document. Elizabeth Warren doit elle-même présenter ces résultats au public lundi.

La décision d'Elizabeth Warren rappelle celle de Barack Obama qui, en 2011, avait publié son certificat de naissance pour prouver qu'il était bien né aux Etats-Unis. Il avait ainsi contré des théories du complot, alimentées par Donald Trump, qui assuraient que le premier président noir des Etats-Unis était né au Kenya, ce qui l'aurait empêché d'accéder à la plus haute fonction.