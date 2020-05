Rêve américain : les Français expatriés à l’heure du déconfinement

Ils sont restaurateurs et charcutiers à New York (États-Unis) ou en camping-car au Far West, réfugiés chez des Américains accueillants. Des Français qui commencent à se déconfiner. Entre les gratte-ciels, l’East Village new-yorkais dégage toujours une certaine douceur de vivre, mais en plus triste. Le restaurateur David Malbequi arpente ce quartier depuis plus de vingt ans, et depuis trois mois, il ne le reconnaît plus. Le pic de l’épidémie semble passé et les autorités new-yorkaises espèrent une réouverture le 13 juin.

Solidarité entre Français

Comme certains de ses voisins, David Malbequi a rouvert son restaurant, en faisant de la vente à emporter uniquement. Il doit désormais repenser toute sa carte. Chaque dollar compte pour le restaurateur français qui, dans cette ville aux loyers exorbitants, à la chance d’avoir un propriétaire compréhensif. Les Français d’Amérique sont solidaires.

