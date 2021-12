Rétrospective : les événements internationaux marquants de l'année 2021

Le jour où la démocratie américaine a tremblé. Le 6 janvier, c'est le chaos au Capitole, à Washington, pris d'assaut par les partisans de Donald Trump. Mais c'est bien Joe Biden, élu à la majorité, qui est investi président. En Afghanistan, les Américains quittent le pays et les Talibans reprennent le pouvoir. Des milliers de personnes désespérées tentent de fuir le pays.



Des catastrophes naturelles

L'Allemagne et l'Europe disent au revoir à Angela Merkel après seize années d'un pouvoir solide et pragmatique, tandis que la Reine Elisabeth, silhouette de plus en plus fragile, dit adieu à son mari, le Prince Philippe d'Edimbourg. En 2021, la Terre a continué de se réchauffer, a brûlé en Grèce alors que l'eau a dévasté la Belgique et l'Allemagne. La planète vue de l'espace bientôt accessible à tous ? À 82 ans, Wally Funk a fait partie des premières personnes à se payer un voyage touristique.