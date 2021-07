Retrait des troupes militaires en Afghanistan : retour sur un fiasco américain

C’est la guerre la plus longue de l’histoire des États-Unis : 20 ans de confit, 2 442 soldats américains tués, et plus de 47 000 victimes chez les civils afghans. Une débâcle militaire symbolisée par la caserne militaire de Bagram. Jusqu’à 100 000 militaires américains s’y sont regroupés. Ils plient bagage sans avoir gagné la guerre. D’après Gilles Dorronsoro, professeur spécialisé de l’Afghanistan à la Sorbonne, "l’insurrection contrôle aujourd’hui plus de 70% du territoire et plus de la moitié de la population".

Retour à la case départ

Cette guerre a débuté après les attentats du 11 septembre 2001. Les talibans au pouvoir protègent alors Oussama Ben Laden, commanditaire des attentats. Il a fallu 10 ans de traque pour le trouver et le tuer. Mais depuis les attentats, le pays s'est retourné contre les Américains. En 2020, talibans et Américains ont signé un accord qui acte le retrait des troupes américaines, ce qui rend possible le retour des fondamentalistes au pouvoir. Ces 20 ans de conflits se terminent par un retour à la case départ.