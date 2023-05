Reportage "Ce sera dur tous les jours" : avec la fin du "Titre 42" aux États-Unis, la ville d'El Paso se prépare à une arrivée massive de réfugiés

Les autorités des États-Unis redoutent un afflux de migrants alors que le "Titre 42" mis en place durant le Covid-19 qui permettait d'expulser sans délai les migrants au Mexique prend fin jeudi à minuit.

Les États-Unis redoutent un afflux de migrants avec la fin du "Titre 42". Mise en place sous Donald Trump, cette disposition, mise en place pendant l'épidémie de Covid-19, permettait l’expulsion quasi automatique des demandeurs d’asile en attendant le traitement de leur dossier. Les règles d'entrée par voie terrestre aux États-Unis changeront jeudi 11 mai à minuit.

Même si l’administration de Joe Biden a mis en place mardi une directive obligeant tous les demandeurs d'asile de faire une demande dans un pays tiers avant d’arriver aux États-Unis, sans cela ils seront expulsés et interdit de nouvelle demande pendant cinq ans. Mais à la frontière, les autorités locales sont déjà en état d’urgence.

Ils sont encore une douzaine à camper devant l’église du Sacré-Cœur d'El Paso. Un des trois centres d’accueil des réfugiés mis en place par le diocèse catholique. Mais ils sont déjà saturés, un quatrième devrait bientôt ouvrir. "Mercredi, les réfugiés ont reçu des tracts des grades frontières leurs recommandant de se rendre à leur bureau pour être enregistrés, raconte Alan Lizzaraga qui fait partie de la coalition Border network for Human right. Et puis il y a eu un raid après la distribution de ces tracts. La communauté des migrants est donc stressée, très vigilante, et à peur."

"On sait tous que la politique migratoire est cassée"

Car la ville d’El Paso se prépare une arrivée massive de 10 000 à 15 000 personnes qui campent actuellement au Mexique, de l’autre côté du pont surplombant le Rio Grande. Des demandeurs d’asiles qui attendent la fin du "Titre 42" pour pouvoir rejoindre les États-Unis. "On sait tous que la politique migratoire est cassée et a besoin d’être réparée", a déclaré Oscar Leeser, maire démocrate d’El Paso. "Ce sera dur tous les jours, ce sera dur jusqu’à ce le gouvernement fédéral arrive à une loi pour aider à El Paso et les autres villes à la frontière du sud."

"On ne sait pas qui arrive, si ce sont des familles, ou des adultes seuls. Donc on se prépare." Oscar Leeser, maire démocrate d’El Paso à franceinfo

La municipalité a voté l'état d’urgence et réquisitionné deux établissements d'enseignement secondaire qu'il a transformés en refuge pour les migrants comme à Bassett Middle school. "Il y a plein de lits de camp dans le gymnase, décrit Mario D’Agostino qui travaille à la mairie d’El Paso. Il y a aussi plusieurs toilettes, des douches pour hommes et femmes. Ça leur permet de se laver et ça nous évite de devoir faire venir des douches extérieures."

Les autorités peuvent accueillir jusqu’à 4 000 personnes. Mais seulement pour un ou deux jours le temps que les migrants achètent un ticket de bus ou d’avion pour leur destination de choix aux États-Unis. Depuis le début de l’année, 265 000 personnes ont traversé la frontière pour demander asile à El Paso.