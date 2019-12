Quand les Etats-Unis incluent le Wakanda, pays fictif de l'univers Marvel, dans un accord de libre-échange

Le Wakanda était sur la liste, en bonne position, en compagnie du Pérou et de la Corée du Sud. Le ministère américain de l'Agriculture a un temps compté ce petit pays fictif d'Afrique subsaharienne riche en matières premières, imaginé par les studios Marvel, dans sa liste de pays bénéficiant d'un accord de libre-échange avec les Etats-Unis. Le monarque du Wakanda est le super-héros Black Panther, dont l'adaptation des aventures au cinéma en 2018 ont été un énorme succès populaire.

Mercredi, un utilisateur a remarqué sa présence au sein de la liste d'une dizaine de pays, dans un simulateur de calcul de taxes douanières sur le site du ministère. La bourde a vite fait le tour des réseaux sociaux. Le ministère américain de l'Agriculture s'est alors rendu compte de son erreur et a retiré le Wakanda de sa liste, jeudi 19 décembre.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh