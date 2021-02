Procédure de destitution de Donald Trump : le Sénat prononce l’acquittement

Le Sénat américain a tranché pour l’acquittement de Donald Trump, samedi 13 février. 57 sénateurs ont jugé l’ancien chef de l’État coupable d’avoir incité les émeutiers à la violence au Capitole, contre 43 ayant voté "non coupable". La majorité des deux tiers n’est pas atteinte. C’est le deuxième acquittement de Donald Trump.

Nancy Pelosi dénonce la "lâcheté" des républicains

Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la chambre des représentants, à l’origine de la procédure de destitution, a dénoncé "tous ces sénateurs lâches qui n’ont pas su regarder en face ce que le président à fait et les enjeux pour notre pays". Dans son viseur notamment, le chef des sénateurs républicains, qui n’a pas voté pour la destitution malgré un discours qui accable l’ex-président. Mais d’après lui, ce n’est pas au Sénat mais à la justice de trancher, car Donald Trump n’est plus président. La division du Sénat donne la victoire aux avocats de Donald Trump, qui se sont réjouis d’avoir "écrasé et remporté cette affaire". Mais les ennuis judiciaires de Donald Trump ne font que commencer.

