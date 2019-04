VIDEO. Pacifiste, star de cinéma, défenseur des opprimés… La vie hors norme de George Clooney

George Clooney est à la fois une star d'Hollywood et un pacifiste convaincu. Jeune, il souhaitait devenir un grand journaliste comme son père mais la profession était loin de lui correspondre. "J'ai commencé à faire des reportages et j'étais la pire combinaison : un excès de confiance et de la médiocrité comme vous n'en avez jamais vu", explique-t-il plus tard. Il s'est donc orienté vers une carrière d'acteur qui s'est avérée plus fructueuse. En effet, en 1994, il s'est muni d'une blouse blanche pour interpréter le docteur Ross dans la série "Urgences" qui l'a fait connaître auprès du grand public. Il a ensuite multiplié les succès avec notamment les films "Une nuit en enfer" de Robert Rodriguez ou "O'Brother" de Joel Coen.

En 2006, ses performances seront récompensées par l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour "Syriana". Au moment de recevoir la statuette, il rappelle lors de son discours que les acteurs de tout temps sont parvenus à "refléter la société, sans vraiment la conduire." Tout au long de sa carrière, George Clooney a prouvé que les acteurs pouvaient aussi jouer un rôle dans le monde.

Un acteur engagé

Alors que Barack Obama était encore sénateur de l'Illinois, l'acteur s'est associé à lui pour dénoncer le conflit au Darfour, ce qui lui vaudra d'être nommé Messager de la Paix des Nations unies deux ans plus tard. Puis, en 2010, l'acteur est venu en aide aux victimes du tremblement de terre en Haïti en faisant un don d'un million de dollars et en organisant une levée de fonds.

Ses convictions l'ont même mené à se faire arrêter. En effet, son père et lui ont été menottés par la police américaine alors qu'ils manifestaient devant l'ambassade de Washington. "Nous avons besoin que l'aide humanitaire soit autorisée au Soudan avant que cela ne devienne la pire crise humanitaire au monde", clamait-il alors. Aujourd'hui, la star d'Hollywood continue de défendre les opprimés. Dernièrement, il a appelé à boycotter les hôtels de luxe du sultan de Brunei qui s'apprête à instaurer la peine de mort en cas d'homosexualité ou d'adultère.

À 47 ans, George Clooney est entré dans la liste des 100 personnes les plus influentes du monde selon le magazine "Time".