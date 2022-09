Ce mercredi, Barack et Michelle Obama ont été invités par Joe Biden à la Maison blanche afin de dévoiler leurs portraits officiels. Comme le veut la tradition, leurs images orneront désormais les murs de la résidence présidentielle. Et pour l’occasion, l’ex Première Dame a tenu à adresser un discours à tous les américains.

“Une fille comme moi n’était pas censée se retrouver ici, à côté de Jacqueline Kennedy et Dolley Madison. Elle n’était pas censée vivre à la Maison Blanche, encore moins être Première dame. Je sais, au plus profond de mon cœur, que ce que nous partageons est bien plus grand que ce qui nous sépare. Que notre démocratie est bien plus forte que nos différences. Et que cette petite fille des quartiers Sud est bénie au-delà de tout d’avoir pu constater que cette histoire est une histoire vraie, pendant toute sa vie, aujourd’hui plus que jamais."

“C’est le jour où on raconte toute l’histoire, celle de tous les Américains”

À l’occasion de l’inauguration des portraits à la Maison blanche, Michelle Obama, l’ex Première Dame des Etats-Unis, s’est exprimée lors d’un discours. “Trop souvent, dans ce pays, les gens pensent qu’ils doivent avoir une certaine apparence ou agir d’une certaine façon pour s’intégrer, qu’ils doivent gagner beaucoup d’argent, ou appartenir à un certain groupe, une certaine classe sociale ou une certaine religion pour avoir de l’importance. Mais ce qu’on a aujourd’hui sous les yeux, les portraits d’un enfant métis avec un drôle de nom et de la fille d’un opérateur de pompe à eau et d’une mère au foyer, nous rappelle que chaque personne a sa place dans ce pays.”

Avec ces paroles, Michelle Obama rappelle l’importance de la diversité dans le pays et encourage chaque personne à croire en ses rêves. “Si nous deux pouvons nous retrouver au mur de la plus célèbre Maison du monde, c’est vital que chaque enfant qui doute de lui-même se dise qu’il pourrait y être aussi. C’est ce qui fait l'âme de ce pays. C’est pour ça que, pour moi, ce jour n’est pas celui de Barack et moi. Ce n’est même pas celui de ces deux beaux portraits. C’est le jour où on raconte toute l’histoire, celle de tous les Américains, aux quatre coins du pays, pour que nos enfants et petits-enfants sachent qu’il y a quelque chose pour eux.”