Etats-Unis : le chien de Barack Obama et star de la Maison Blanche, Bo, est mort

Tristesse chez les Obama. Bo, le chien de l'ancien président des Etats-Unis, devenu une star de la Maison Blanche, est mort samedi 8 mai d'un cancer, a annoncé Barack Obama. Ce dernier avait promis à ses deux filles, Malia et Sasha, qu'elles pourraient avoir un chien après sa victoire aux élections en 2008 et Bo a fait son entrée dans la famille. "Aujourd'hui [samedi], notre famille a perdu un véritable ami et un compagnon loyal", a annoncé sur Twitter l'ancien président. "Pendant plus d'une décennie, Bo était une présence constante et douce dans nos vies", a-t-il écrit.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V