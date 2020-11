Barack Obama : le premier tome de ses mémoires publié

À l’occasion de la sortie du premier tome de ses mémoires, mardi 17 novembre, Barack Obama a donné un entretien exclusif à France 2. Il s’exprime dans cet ouvrage au travers de 800 pages, pour raconter la course d’une ascension, et la course du monde. Les mémoires de Barack Obama ressemblent au lancement d’une super-production hollywoodienne, avec bande-annonce sur les réseaux et des montants de cinéma.

Un libraire de Washington (États-Unis) vient de placer le livre sur ses présentoirs. "Ce genre de livre attire une clientèle très large, et financièrement ça va nous aider dans cette période compliquée, ça va être le livre de cette année et notamment de la période des fêtes", explique Adam Waterreus. Barack Obama raconte notamment ses années d’études à Columbia, quand il entendait le cliquetis des verrouillages de portières de voiture quand lui, l’étudiant noir, marchait dans la rue. Il détaille également cette nuit du 1er au 2 mai 2011, quand il donne l’ordre de l’assaut sur la maison de Ben Laden, contre l’avis de Joe Biden, qui estimait l’opération trop risquée. Amoureux de la culture, Barack Obama est aussi un énorme lecteur.

