DIRECT. Etats-Unis : un policier est mort des suites de ses blessures, après les violences au Capitole

: "Du point de vue des Africains, on a envie que les gens se servent de tout cela pour épouser une certaine dose d’humilité parce que, généralement, quand ces événements se produisent en Afrique, on arrive avec beaucoup de jugements, avec beaucoup de préjugés (...) pour dire qu'en Afrique, les gens ne savent y faire, que ce sont des arriérés."



Dans un entretien à RFI, le journaliste estime que les émeutes du Capitole, remettent en question la démocratie en Amérique, et en Occident, "qui sert généralement de référence".

: Selon le New York Times et Business Insider (en anglais), Mike Pence est justement opposé à utiliser le 25e amendement de la Constitution. Selon un responsable républicain cité par le New York Times, l'usage de ce texte ne ferait que rajouter du "chaos" à la situation actuelle.

: Bonjour @Thomas La présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a affirmé qu'écarter Donald Trump du pouvoir était une "urgence de la plus haute importance". Elle a exhorté le vice-président Mike Pence à invoquer "immédiatement" le 25e amendement de la Constitution pour déclarer Donald Trump "inapte" à gouverner.









: Bonjour, vous avez les détails sur la demande de Nancy Pelosi a VP Pence pour l’utilisation du 25eme Amendement ?

: Bonjour @comprendre Twitter a réactivé le compte de Donald Trump après qu'il a retiré trois tweets contraires au règlement de la plateforme. Le président a ainsi pu publier une vidéo dans laquelle il dit vouloir se concentrer sur "une transition du pouvoir en douceur".

: Comment fait-il Pour tweeter si son compte est fermé ?

: La mort du policier du Capitole Brian D. Sicknick a été confirmée dans un communiqué des autorités. Il est décédé à la suite de ses blessures après des heurts avec les manifestants pro-Trump. https://t.co/LY70cePJDm

: Brian D. Sicknick avait été blessé dans les affrontements avec les militants pro-Trump, puis a perdu connaissance avant d'être pris en charge dans un hôpital de la ville dans la soirée mercredi.

: Un policier est mort des suites de ses blessures hier soir, après les émeutes au Capitole, indique un communiqué de la police chargée de la sécurité du Congrès.

: Le chef de la police du Capitole, Steven Sund, a présenté sa démission, dans une lettre publiée par des médias américains. La lettre ne mentionne pas le motif de cette démission, qui sera effective le 16 janvier. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, avait évoqué un "problème de leadership" au sein de ces forces de l'ordre après l'intrusion de militants pro-Trump.

: La ministre américaine de l'Education, Betsy Devos, annonce sa démission. "Votre rhétorique a eu un impact sur la situation, et c'est un point de bascule pour moi", accuse la ministre dans une lettre adressée à Donald Trump, dont plusieurs médias américains, dont CNN (en anglais), ont obtenu la copie. Betsy DeVos, milliardaire, était en poste depuis le début du mandat de Donald Trump.







: Dans une vidéo publiée sur Twitter, qui marque un changement net de ton, Donald Trump s'est dit "scandalisé par la violence" déployée par quelques centaines de ses sympathisants, qui ont envahi le siège du Congrès. "Je vais désormais me concentrer sur une transition de pouvoir ordonnée et sans accrocs", assure-t-il.

: Commençons par faire le point sur l'actualité :



• Au lendemain d'une journée de chaos qui a ébranlé l'Amérique, Donald Trump, accusé par Joe Biden d'avoir miné la démocratie, a lancé un rare appel à la "réconciliation", condamnant "une attaque odieuse" sur le Capitole par ses partisans.



