Les Etats-Unis refuseront désormais la nationalité américaine aux immigrés bénéficiant d'aides publiques

Le gouvernement de Donald Trump a annoncé lundi 12 août une nouvelle règlementation qui dénie désormais la nationalité américaine aux immigrés bénéficiant d'aides publiques.

Les immigrés qui seront jugés susceptibles de devenir des "charges pour la société" se verront refuser l'accès au territoire et ceux qui sont déjà aux Etats-Unis ,n'auront plus le droit à la "carte verte", le permis de séjour américain, précise une nouvelle règlementation publiée par la Maison Blanche. S'ils ont déjà une carte verte, ils ne pourront pas obtenir la nationalité américaine.

Cette nouvelle réglementation vise les immigrants démunis, qui bénéficient à leur arrivée sur le territoire américain, pendant une période limitée, d'allocations logement ou de bons alimentaires. Est considéré comme une "charge pour la société", un individu "qui reçoit une ou plusieurs prestations publiques pendant plus de douze mois sur une période de trente-six mois", a détaillé Ken Cuccinelli, le directeur par intérim des services d'immigration américains.

Starting October 15, the Trump admin will be enforcing a new rule to prevent immigrants from receiving green cards if they receive more than a certain number of public benefits, such as SNAP, federal cash assistance, some forms of Medicaid and some subsidized housing programs pic.twitter.com/JgVcy9Wu7H