"Washington d'ici". Qui pour affronter Trump ? Faites vos jeux

En juillet 2020 il n’en restera plus qu’un(e) pour affronter Donald Trump. Mais aujourd’hui les candidats démocrates à l’investiture sont encore nombreux sur la ligne de départ. Joe Biden est-il encore favori ? La gauche du parti incarnée par Elizabeth Warren et Bernie Sanders peut-elle s’imposer cette fois ?

En juillet 2020 il n’en restera plus qu’un(e) pour affronter Donald Trump. Mais aujourd’hui les candidats démocrates à l’investiture sont encore nombreux sur la ligne de départ. Joe Biden est-il encore favori ? La gauche du parti incarnée par Elizabeth Warren et Bernie Sanders peut-elle s’imposer cette fois ? Dans ce second épisode de "Washington d’Ici", les correspondants des radios publiques vous emmènent à la rencontre des principaux candidats démocrates et de leurs équipes.

Épisode enregistré à Washington dans les locaux du principal bookmaker de la ville, où forcément l’on parie autant sur la politique US que sur les matchs de base-ball.

"Washington d'ici". (RADIO FRANCE)

"Washington d'ici" Épisode 2 : Qui pour affronter Trump ? Faites vos jeux --'-- --'--

"Washington d'ici" est le podcast des radios francophones publiques installées à Washington. Toutes les deux semaines, et plus souvent dès que l'actualité l'exige, les correspondants de franceinfo, la RTBF, Radio Canada, la RTS et RFI vous racontent les toutes dernières infos de la campagne pour l'élection présidentielle américaines de 2020, les coulisses de la Maison Blanche, les couloirs du Congrès, les meetings des candidats, la campagne de Donald Trump et celle de ses adversaires démocrates. Et tout ce qui fait l'Amérique. Avec Grégory Philipps (franceinfo), Raphaël Grand (RTS), Raphaël Bouvier-Auclair (Radio Canada), Sonia Dridi (RTBF) et Anne Corpet (RFI).