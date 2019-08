"Votre président se soucie de l'environnement" : quand Patti Smith défend Emmanuel Macron

En concert à l'Olympia, à Paris, la chanteuse américaine a évoqué la fin du G7 de Biarritz et a accordé un satisfecit à Emmanuel Macron pour son action en faveur de l'environnement.

Patti Smith n'a pas failli à sa réputation. La chanteuse américaine, grande admiratrice de la culture française, notamment Rimbaud et Genêt, est également une femme engagée depuis des années en faveur des plus démunis et de l'environnement.

Sur ce dernier sujet, elle a profité de son concert lundi 26 août à l'Olympia de Paris pour accorder un satisfecit au président français et condamner l'attitude de Donald Trump, quelques heures après la clôture du G7 de Biarritz. "J'ai quelque chose à vous dire. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec votre président, mais il se soucie vraiment de l'environnement. Ne le huez pas ! Vous vous imaginez ce que c'est que de se lever tous les jours avec un président qui n'en a rien à foutre des êtres vivants, des arbres, des animaux ? Le président américain ne fait rien !"