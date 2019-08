G7 : un déjeuner improvisé entre Emmanuel Macron et Donald Trump

Pour apaiser les tensions commerciales entre les deux pays, Emmanuel Macron et Donald Trump ont déjeuné ensemble samedi 24 août à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) lors du G7. Le président américain, qui veut taxer les vins français pour s'opposer à la taxation des géants du numérique, a-t-il bu du vin lors de son repas ? "Donald Trump ne voit jamais d'alcool, il préfère le Coca sans sucre", explique la journaliste de France 2 Valérie Astruc, en direct de Biarritz.

Donald Trump ne boit pas d'alcool

Pour l'amadouer, les maires de Libourne (Gironde) et de Bordeaux lui ont offert une bouteille de premier grand cru classé Saint Emilion. "On ne sait pas si le président américain goûtera la bouteille malgré son aversion pour l'alcool et sa préférence affichée pour la célèbre boisson américaine", conclut la journaliste Valérie Astruc.

