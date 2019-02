Vietnam : le sommet Kim-Trump se prépare

Après un périple à travers toute la Chine, le train blindé de Kim Jong-Un arrive au Vietnam. L'arrivée solennelle du leader nord-coréen a été accueillie par une fanfare et des dignitaires vietnamiens. Une mise en scène millimétrée dès la sortie de la gare. De nombreux Vietnamiens se sont massés le long du trajet de son cortège. Jusqu'à son hôtel, à Hanoï. Une rencontre qui divise la Corée du Sud.

Deuxième sommet entre Trump et Kim

Certains activistes manifestent dans l'espoir que le sommet Corée du Nord - États-Unis, soit porteur de paix dans la péninsule. D'autres y voient une menace pour la Corée du Sud et sa démocratie. "Si la Corée du Nord conclut un traité de paix avec les États-Unis, ils exigent le retrait des troupes américaines en Corée du Sud, et ils essayent d'unir la Corée par la force", alerte Kim Seong-Min, activiste nord-coréen. Donald Trump et Kim Jong-Un vont se rencontrer pour la deuxième fois. Le premier sommet n'avait pas abouti à un accord de dénucléarisation de la Corée du Nord.

