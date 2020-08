VIDEO. Toutes les choses que personne ne fait mieux que Donald Trump, selon Donald Trump

"Personne ne respecte plus les femmes que Donald Trump", déclarait le président américain le 20 décembre 2015. À plusieurs reprises, le chef d'État a fait usage d'une réthorique surprenante devant les caméras. En 2019, il arguait aussi : "Personne n'est plus transparent que moi." Plus récemment encore, le 21 août 2020, Donald Trump a mis en avant son engagement pour la communauté noire : "Personne n'a fait plus pour la communauté noire que la communauté latino-américaine que nous. Personne, personne."

Une telle rhétorique n'est en revanche pas inhabituelle pour Donald Trump. Il en fait usage pour évoquer divers sujets.