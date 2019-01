VIDEO. Star d'Instagram, rappeuse… Qui est Cardi B ?

"Ma mère m'a bien élevée, c'est moi qui ai décidé de mal tourner", lance Belcalis Almánzar, alias Cardi B.

Elle grandit dans le quartier new-yorkais du Bronx et a toujours aspiré à être une grande rappeuse. À 19 ans, elle se voit forcée de gagner de l'argent rapidement pour quitter son petit ami violent. Ainsi, alors qu'elle raconte à ses parents qu'elle garde des enfants de familles riches, elle travaille en réalité dans une boîte de strip-tease. "Je me suis mis dans la tête qu'à 25 ans, j'aurais mis assez d'argent de côté pour arrêter de danser", déclare-t-elle.

En 2015, elle est remarquée sur Instagram et fait ses débuts dans la télé-réalité. Quelques mois plus tard, elle sort son premier single "Boom Boom" et réalise par la même occasion son rêve de devenir chanteuse. À 24 ans, son succès prend rapidement de l'ampleur puisque son titre "Bodak Yellow" gagne la place numéro 1 du Billboard hot 100, ce classement recense les chanteurs les plus populaires des États-Unis.

"J'ai traversé tellement de choses et j'ai travaillé tellement dur pour en arriver là", raconte la chanteuse.

Une chanteuse engagée

Si elle est célèbre pour ses frasques et son langage cru, elle a de réelles convictions politiques. Après avoir encouragé ses fans à voter pour Bernie Sanders aux élections américaines, elle fustige aujourd'hui la politique de Donald Trump : "Notre pays vit un enfer en ce moment, tout ça pour un putain de mur", clame-t-elle.

Devenue une des 100 personnes les plus influentes selon le classement du magazine Time, elle compte également plus de 40 millions d'abonnés sur Instagram.