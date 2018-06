VIDEO. Qui est London Breed, la nouvelle maire de San Francisco ?

Je veux une ville où tout le monde peut réussir, peu importe qui vous êtes ou d’où vous venez. London Breed Maire de San Francisco

Sa soeur est morte d’une overdose. Son frère est actuellement en prison. À 43 ans, London Breed est maire de San Francisco. Son objectif ? Résoudre tous les défis auxquels les habitants de la ville font face : le logement, les sans-abri et la sécurité. Pour elle, il s’agit même d’une question personnelle, liée à son vécu. "J’ai été locataire toute ma vie. Quand j’étais au collège, on a dit à ma grand-mère que notre maison allait être détruite. Et c’était à nous de trouver un nouveau logement", raconte London Breed. Issue d’un milieu défavorisé, elle a été élevée par sa grand-mère dans un logement social de la ville. Quand elle était enfant, sa famille vivait avec 900 dollars par mois et elle faisait ses courses dans des associations caritatives. Pour la maire de la ville, "San Francisco est plus qu’une ville…C’est un lieu d’espoir, d’innovations et de diversité".

Deuxième ville la plus chère aux États-Unis

Toutefois, London Breed estime que la ville a changé notamment avec l’augmentation des prix des logements. "La ville dans laquelle nous vivons maintenant, n’est pas celle dans laquelle j’ai grandi", regrette-t-elle.

Le coût de la vie de San Francisco est aujourd'hui le plus élevé du pays après New York. Ainsi, London Breed promet de lutter pour favoriser l'accès au logement et réduire la pauvreté.